Apple al lavoro su un battery pack MagSafe per iPhone 12 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nuovo power bank prenderebbe il posto della Smart battery Case, la curiosa cover con batteria supplementare integrata nella "gobba" vista con i precedenti modelli di iPhone. Ma la progettazione non starebbe andando benissimo secondo Bloomberg...

