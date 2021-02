Alessia Ventura aspetta una bambina e, per ora, ha messo da parte i look da star (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessia Ventura è un’altra vip in attesa del suo primo figlio. Dopo l’annuncio dato su Instagram l’1 gennaio, è tutto un susseguirsi di post romantici sulla sua gravidanza. Vediamo lo stile della bella piemontese. Con l’ex calciatore Gabriele Schembari ha fatto da subito sul serio. Per quanto riguarda Filippo Inzaghi (fidanzato con Angela Robusti) ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 febbraio 2021)è un’altra vip in attesa del suo primo figlio. Dopo l’annuncio dato su Instagram l’1 gennaio, è tutto un susseguirsi di post romantici sulla sua gravidanza. Vediamo lo stile della bella piemontese. Con l’ex calciatore Gabriele Schembari ha fatto da subito sul serio. Per quanto riguarda Filippo Inzaghi (fidanzato con Angela Robusti) ha L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pamelitanaa : @cumdivido Spero non sia Alessia Marcuzzi .. qui ci vuole Simona Ventura i Barbara D'Urso punto - m0rd1cch10 : #17febbraio Mi seguono personaggi pubblici da milioni di follower come Michell Unzingher, Alessia Marcuzzi, Simona… - AlessiaGuetti : @trash_italiano Da come ha parlato sembra una donna adulta, famosa. Boh forse le hanno dato un programma che doveva… - Alexdenvers_ : In più Tommaso al supporto di: Simona Ventura Claudio Sona Alba Parietti Alessia Marcuzzi Tonon Barbara d’Urso M… -