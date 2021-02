VIDEO | Abruzzo Lupi a Spoltore | residenti terrorizzati e chiusi in casa

(Di giovedì 18 febbraio 2021) PESCARA – Da più di 15 giorni i residenti di Cavaticchi, frazione Spoltore in provincia di Pescara, vivono prigionieri in casa. Sono quasi tutti contadini e lungo la strada, come si vede dal video di sorveglianza di uno dei residenti registrato il 31 gennaio, si aggirano tre lupi che, si legge in un appello lanciato da uno di loro a nome di tutti gli abitanti, Lorenzo Bosi, hanno divorato già una capra, un istrice e un cane domestico all’interno del recinto di casa. Di questo, spiega Bosi “è rimasto solo un pezzo di costato”.

