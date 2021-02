Un modello Draghi per gli enti locali? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tempo politico che stiamo vivendo, influenzato dalla crisi innescata dalla pandemia, subisce un forte scossone dall’avvio del governo del presidente Mario Draghi. Cambia la prospettiva, o meglio, si imbocca la via per attraversare una terra di mezzo che porterà ad un nuovo sistema politico dopo scomposizioni e ricomposizioni. La camicia di forza bipolare che, per un quarto di secolo, si è cercato di imporre violentemente a colpi di leggi elettorali maggioritarie, di contaminazioni tra culture politiche, particolarmente utile ai mestieranti, di esasperata personalizzazione, di antipolitica costruita sull’invidia, sta mostrando i danni e la necessità di un cambio di sistema che, anche in linea con l’impianto costituzionale, si può immaginare aderente a quello delle famiglie europee dove il popolarismo europeo è la casa di quello italiano, unico pensiero politico ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tempo politico che stiamo vivendo, influenzato dalla crisi innescata dalla pandemia, subisce un forte scossone dall’avvio del governo del presidente Mario. Cambia la prospettiva, o meglio, si imbocca la via per attraversare una terra di mezzo che porterà ad un nuovo sistema politico dopo scomposizioni e ricomposizioni. La camicia di forza bipolare che, per un quarto di secolo, si è cercato di imporre violentemente a colpi di leggi elettorali maggioritarie, di contaminazioni tra culture politiche, particolarmente utile ai mestieranti, di esasperata personalizzazione, di antipolitica costruita sull’invidia, sta mostrando i danni e la necessità di un cambio di sistema che, anche in linea con l’impianto costituzionale, si può immaginare aderente a quello delle famiglie europee dove il popolarismo europeo è la casa di quello italiano, unico pensiero politico ...

