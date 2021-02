Starnutisce sul treno, viene fatta scendere: 'Sono i neri come te a portare il virus' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lo riporta TgCom24. L'uomo racconta che la studentessa, prima di salire sul regionale delle 7:12 partito dalla stazione di Prato Centrale e diretto a Firenze, munita di mascherina e biglietto, ha ... Leggi su isnews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lo riporta TgCom24. L'uomo racconta che la studentessa, prima di salire sul regionale delle 7:12 partito dalla stazione di Prato Centrale e diretto a Firenze, munita di mascherina e biglietto, ha ...

repubblica : Starnutisce sul treno e viene fatta scendere: 'Sono i neri come te a portare il virus' - Fusillide : RT @repubblica: Starnutisce sul treno e viene fatta scendere: 'Sono i neri come te a portare il virus' - saraosalvatore : RT @Signorasinasce: Starnutisce sul #treno (aveva la mascherina) e scatena le ire di una passeggera che l’accusa di avere il #Covid : il ca… - ladympl : RT @repubblica: Starnutisce sul treno e viene fatta scendere: 'Sono i neri come te a portare il virus' - leone52641 : RT @repubblica: Starnutisce sul treno e viene fatta scendere: 'Sono i neri come te a portare il virus' -