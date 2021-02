Serie C, Viterbese-Palermo: variazione in calendario per il match tra i rosanero e la compagine laziale. I dettagli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Confermato l'anticipo della gara tra Viterbese e Palermo.La formazione di Roberto Boscaglia - dopo i successi contro Turris e Bisceglie - si appresta ad affrontare un'importante Serie di sfide che influiranno non poco sul prosieguo della propria stagione. Prima del derby siciliano contro il Catania, infatti, i rosanero saranno attesi da due incroci alquanto significativi in termini di ambizioni e risultati. La prossima gara casalinga che vedrà coinvolta la franchigia di Viale del Fante e il Catanzaro, sarà come da calendario prevista per domenica 21 febbraio alle ore 12:30, senza alcuna variazione di orario o data predisposta dai soggetti di competenza della Lega di Serie C. Al contrario, invece, arriva l'anticipo dell'incontro successivo, quello tra i siciliani e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Confermato l'anticipo della gara tra.La formazione di Roberto Boscaglia - dopo i successi contro Turris e Bisceglie - si appresta ad affrontare un'importantedi sfide che influiranno non poco sul prosieguo della propria stagione. Prima del derby siciliano contro il Catania, infatti, isaranno attesi da due incroci alquanto significativi in termini di ambizioni e risultati. La prossima gara casalinga che vedrà coinvolta la franchigia di Viale del Fante e il Catanzaro, sarà come daprevista per domenica 21 febbraio alle ore 12:30, senza alcunadi orario o data predisposta dai soggetti di competenza della Lega diC. Al contrario, invece, arriva l'anticipo dell'incontro successivo, quello tra i siciliani e ...

