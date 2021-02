San Valentino shock: tredicenne trova un teschio umano sulla spiaggia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una giovane tredicenne sperava di passare un San Valentino romantico quando, passeggiando sulla spiaggia, ha trovato un teschio umano. Sono tanti i progetti che una ragazza può fare a San Valentino, sopratutto a tredici anni: a quell’età si sogna un appuntamento galante, magari un mazzo di fiori, la propria cotta che decide finalmente di dichiararsi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una giovanesperava di passare un Sanromantico quando, passeggiando, hato un. Sono tanti i progetti che una ragazza può fare a San, sopratutto a tredici anni: a quell’età si sogna un appuntamento galante, magari un mazzo di fiori, la propria cotta che decide finalmente di dichiararsi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : San Valentino Viterbo, lunedì partono i lavori a Pozzo San Valentino Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Stampa Telegram Consegnato questa mattina il cantiere per il ricondizionamento del pozzo San Valentino. Lunedì 22 febbraio l'avvio dei lavori. A darne comunicazione sono il sindaco Giovanni Maria Arena e l'assessore al termalismo Enrico Maria Contardo. "Oggi, dopo tanti anni, vediamo la ...

Aperture fuorilegge a San Valentino: polizia sanziona 8 ristoratori e 49 clienti ... in merito alle apertura fuorilegge di domenica scorsa, giorno di San Valentino, in cui avrebbero dovuto tener chiuso in quanto la Liguria era entrata n zona arancione. Sei i ristoranti di ...

Multe per aperture a San Valentino Agenzia ANSA COVID -19: Un decesso e 40 positivi in Irpinia. Contrada e Solofra i comuni con più casi E' deceduto presso il P.O. Frangipane di Ariano Irpino un 77enne di San Valentino Torio ricoverato in Terapia Subintensiva già affetto da gravi patologie.

