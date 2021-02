Roma, infortunio Cristante Ibanez: le condizioni dei due giocatori (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roger Ibanez e Bryan Cristante sono usciti infortunati dal match contro lo Sporting Braga: le loro condizioni Roger Ibanez e Bryan Cristante si sono infortunati durante il match vinto dalla Roma contro lo Sporting Braga. Per Cristante si tratta di una riacutizzazione – probabilmente per le condizioni del campo, molto pesante – di una lombalgia . Ibanez ha sofferto, invece di un fastidio al flessore destro che sarà da valutare nei prossimi giorni. Molto difficile vederli in campo domenica sera nel posticipo contro il Benevento Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rogere Bryansono usciti infortunati dal match contro lo Sporting Braga: le loroRogere Bryansi sono infortunati durante il match vinto dallacontro lo Sporting Braga. Persi tratta di una riacutizzazione – probabilmente per ledel campo, molto pesante – di una lombalgia .ha sofferto, invece di un fastidio al flessore destro che sarà da valutare nei prossimi giorni. Molto difficile vederli in campo domenica sera nel posticipo contro il Benevento Leggi su Calcionews24.com

