Riccardo e Armando arrivano alle mani: la De Filippi corre a separarli

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, quella di martedì 16 febbraio 2021, che vedremo in onda a breve alle 14.45 in punto su Canale 5, due cavalieri storici sono quasi arrivati alle mani: stiamo parlando di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tra i due non scorre buon sangue sin dalla prima puntata in cui hanno partecipato al programma di Maria De Filippi. Quest'ultima è stata coinvolta direttamente nella rissa e solo la sua corsa dietro le quinte ha impedito a Riccardo di raggiungere Armando e farsi giustizia per la provocazione di quest'ultimo, che aveva messo in dubbio la sua virilità. Vediamo insieme cos'è successo. A Uomini e Donne arriva una nuova dama per Armando Tutto è cominciato ...

