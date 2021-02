Perché anche Mario Draghi non potrà fare a meno dei social network (Di giovedì 18 febbraio 2021) Molti commentatori hanno accolto con vibrante soddisfazione l’assenza del premier Draghi dai social media e la volontà di comunicare “solo se c’è qualcosa da dire”. La cosa divertente è che i più hanno espresso questa soddisfazione sui propri profili social, in un corto circuito autoreferenziale totalmente involontario. Ma non voglio farmi distrarre dalla pagliuzza, piuttosto mi interessa discutere della trave. Cosa vuol dire comunicare per un presidente del Consiglio? Parto da una considerazione, la comunicazione è politica, comunicare è un atto politico, significa decidere di “rendere comune” un’idea, una visione, una decisione. Non vuol dire solo informare, significa anche rendere partecipe l’opinione pubblica di quello che sta accadendo, del Perché si sceglie una determinata policy o del ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Molti commentatori hanno accolto con vibrante soddisfazione l’assenza del premierdaimedia e la volontà di comunicare “solo se c’è qualcosa da dire”. La cosa divertente è che i più hanno espresso questa soddisfazione sui propri profili, in un corto circuito autoreferenziale totalmente involontario. Ma non voglio farmi distrarre dalla pagliuzza, piuttosto mi interessa discutere della trave. Cosa vuol dire comunicare per un presidente del Consiglio? Parto da una considerazione, la comunicazione è politica, comunicare è un atto politico, significa decidere di “rendere comune” un’idea, una visione, una decisione. Non vuol dire solo informare, significarendere partecipe l’opinione pubblica di quello che sta accadendo, delsi sceglie una determinata policy o del ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché anche L'asse Draghi - Mattarella - Papa Francesco per blindare il Paese Perché parlare di gesuiti in Vaticano significa parlare di Papa Francesco. Ed ecco che rispunta il "... L'asse con Mario Draghi parte da molto lontano e riguarda anche le ricette economiche per il ...

Ma io mi dissocio dal mio "Giornale" Mi dissocio dal titolo del mio Giornale. Di Mario Draghi bisognerebbe oggi parlare male, ma proprio male, perché anche chi ieri voleva per ragioni misteriose parlarne malissimo si è fermato sulla soglia del 'benino', un po' per mancanza di argomenti, un po' per mancanza di coraggio, con quei distinguo tra ...

