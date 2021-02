Nistor Ionut lascia due figlie piccole e una comunità distrutta ad Alatri e in Romania

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un giovane muratore di 25 anni. La vittima è. Il ragazzodueed unasia adsia inha perso il controllo della sua Bmw poco dopo l’uscita di Castelmassimo, finendo contro un albero posto al centro di un campo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione dicon la collaborazione del Nucleo Operativo e Radiomobile della stessa Compagnia. La salma è a disposizione degli inquirenti per stabilire con esattezza la causa del decesso.

Ultime Notizie dalla rete : Nistor Ionut

ciociariaoggi.it

In questa circostanza a perdere la vita è stato il 25enneoriginario della Romania ma residente da tempo nella città dei ciclopi nella zona della Fiura. Il ragazzo alla guida della sua ...In questa circostanza a perdere la vita è stato il 25enneoriginario della Romania ma residente da tempo nella città dei ciclopi nella zona della Fiura. Il ragazzo alla guida della sua ...Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un giovane muratore di 25 anni. La vittima è Nistor Ionut. Il ragazzo lascia due figlie piccole ed una ...Nistor Ionut, originario della Romania ma residente da tempo in città, ha perso la vita sul colpo. Il ragazzo stava tornando a casa quando ha perso il controllo dell'auto ...