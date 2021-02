NBA 2021 | i risultati della notte 18 febbraio | Utah inarrestabile | Atlanta espugna Boston

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate dieci partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Rinviate causa Covid-19 Charlotte-Chicago, Cleveland-San Antonio e Dallas-Detroit. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Continua la marcia degliJazz, che passano anche sul campo dei Los Angeles Clippers e ottengono così la nona vittoria consecutiva consolidando il primatoWestern Conference. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la squadra di Quin Snyder mette la freccia e si impone per 96-114. I due uomini-copertina sono Donovan Mitchell (24 punti) e Rudy Gobert (doppia doppia da 23 punti e 20 rimbalzi). GliHawks si rialzano dopo 4 ko di fila ednoper 114-122. L’MVP del match è il solito Trae Young, autore di 40 punti, ...

Utah continua a imperversare, la crisi di Miami diventa da allarme, Lillard è in modalità playoff già a febbraio. Sono le istantanee delle 5 partite della notte sotto osservazione, da menzionare anche ...Atlanta passa a Boston grazie al 40 punti di Young, Washington sorprende Denver mentre Philadelphia ha la meglio su Houston. Orlando - New York 107 - 89 ? Ottima prestazione da parte dei rimaneggiati ...Messi sotto da Miami per 51 minuti, i Warriors hanno strappato la vittoria agli Heat in due tempi, grazie a una tenacia eccezionale di Kent Bazemore (26 punti) e uno Stephen Curry (25 punti, 11 ...Con un Joel Embiid vicino alla tripla doppia (31 punti, 11 rimbalzi e 9 assist), i 76ers hanno dominato a lungo e largamente prendendo 29 punti di vantaggio. I Rockets of John Wall ...