Napoli | aggressione fuori scuola | fermati gli autori del pestaggio di un 13enne

(Di giovedì 18 febbraio 2021) I Carabinieri diPianura hanno individuato e fermato sette minorenni, di età compresa fra i 13 e i 14 anni, che l’altro ieri si sono residi un’con calci, pugni e tirapugni ai danni di un altro tredicenne. Il fatto è avvenuto nei pressi dell’Istituto Comprensivo Ferdinando Russo nel quartiere Pianura. Le indagini, coordinate dalla Procura dei Minori di, hanno consentito di risalire presto al branco. Un gruppo recidivo, dato che la scorsa settimana si era reso protagonista di un’analoga sempre ai danni della stessa persona. I sette minorenni sono staticon l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi bianche. La vittima, al momento, si trova in osservazione all’ospedale Santobono e ha riportato ...

marioassirelli : Aggressione alla Polizia Municipale: L'apecar era rubato e loro erano abusivi - NotizieFrance : Aggressione alla Polizia Municipale: L'apecar era rubato e loro erano abusivi - filicecche : @clape87 Ed è anche molto più efficace nella prima aggressione, visto che col Napoli bene o male siamo sempre uscito abbastanza agevolmente. - infoitinterno : Napoli, studente 13enne pestato da sette coetanei all'uscita di scuola: l'aggressione anche con un tirapugni - internapoli_it : RT @InterNapoli: #Napoli. Sorpreso a bere dopo le 18, arrestato dopo l'aggressione agli agenti #Beveva #OltreOrario su -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aggressione

Chissà se saranno fischiate almeno un po' le orecchie ai tanti, troppi giovani che ieri, a, ... Non perché l'malavitosa all'economia sia evaporata come neve al sole, ci mancherebbe, ......coordinate dalla Procura dei Minori die condotte dalla Stazione Carabinieri di... per futili motivi a seguito di una partita di calcio, si erano resi responsabili di un'...I Carabinieri di Napoli Pianura hanno individuato e fermato sette minorenni, di età compresa fra i 13 e i 14 anni, che l’altro ieri si sono resi autori di un’aggressione con calci, pugni e tirapugni ...Lo hanno inseguito e picchiato con calci e pugni. Sette contro uno. L’aggressione a Barano d’Ischia nella serata del 17 febbraio intorno alle 22. Distribuiti in 2 auto, i sette giovani tra i 22 e i 36 ...