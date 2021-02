Muratori in nero ma con reddito di cittadinanza, carabinieri denunciano datore di lavoro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno scoperto in un cantiere edile di Grazzanise (Ce) cinque lavoratori in nero che percepivano il reddito di cittadinanza; è avvenuto durante un servizio finalizzato al contrasto del lavoro sommerso. I militari hanno inviato la segnalazione all’Inps per la sospensione del beneficio. Nel corso dell’ispezione del cantiere, i militari hanno inoltre accertato numerose violazioni alla normativa anti-Covid e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, sospendendo l’attività e multando l’azienda costruttrice per quasi 25mila euro. Il rappresentante legale della ditta è stato poi denunciato all’autorità giudiziaria perchè non aveva sottoposto i lavoratori a visita medica preventiva. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ihanno scoperto in un cantiere edile di Grazzanise (Ce) cinque lavoratori inche percepivano ildi; è avvenuto durante un servizio finalizzato al contrasto delsommerso. I militari hanno inviato la segnalazione all’Inps per la sospensione del beneficio. Nel corso dell’ispezione del cantiere, i militari hanno inoltre accertato numerose violazioni alla normativa anti-Covid e alla sicurezza sui luoghi di, sospendendo l’attività e multando l’azienda costruttrice per quasi 25mila euro. Il rappresentante legale della ditta è stato poi denunciato all’autorità giudiziaria perchè non aveva sottoposto i lavoratori a visita medica preventiva. L'articolo proviene da ...

