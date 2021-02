Mare of Easttown: la serie con Kate Winslet. Trailer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arriva su Sky e NOW TV nei prossimi mesi uno fra i titoli più attesi dell’anno, la miniserie targata HBO “Mare of Easttown” con il premio Oscar Kate Winslet. Qual è il ruolo di Kate Winslet in Mare of Easttown? Nella serie, di cui è anche produttrice, Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. Mare of Easttown, un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente. La trama La trama della serie TV ruota ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Arriva su Sky e NOW TV nei prossimi mesi uno fra i titoli più attesi dell’anno, la minitargata HBO “of” con il premio Oscar. Qual è il ruolo diinof? Nella, di cui è anche produttrice,interpretaSheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli.of, un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente. La trama La trama dellaTV ruota ...

