Luisa Ranieri, chi è l’interprete del vicequestore Lolita Lobosco (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luisa Ranieri ha una carriera costellata da grandi successi: cinema e teatro le sue passioni, ma anche monta televisione Luisa Ranieri è una bellissima e bravissima attrice napoletana, nata a Napoli il 16 dicembre 1973. In molti sanno che è la compagna di Luca Zingaretti, storico interprete del Commissario Montalbano. I due attori si sono sposati il 23 giugno 2012 e dalla loro unione sono nate due bambine, Emma e Bianca. Il loro amore è nato proprio sul set della mini serie Cefalonia, portando Luca Zingaretti alla separazione dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico. Luisa Ranieri, dopo un’infanzia non proprio serena, segnata dal divorzio dei genitori, decide di intraprendere la carriera di attrice, iniziando così una costellata da importanti interpretazioni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha una carriera costellata da grandi successi: cinema e teatro le sue passioni, ma anche monta televisioneè una bellissima e bravissima attrice napoletana, nata a Napoli il 16 dicembre 1973. In molti sanno che è la compagna di Luca Zingaretti, storico interprete del Commissario Montalbano. I due attori si sono sposati il 23 giugno 2012 e dalla loro unione sono nate due bambine, Emma e Bianca. Il loro amore è nato proprio sul set della mini serie Cefalonia, portando Luca Zingaretti alla separazione dalla prima moglie, la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico., dopo un’infanzia non proprio serena, segnata dal divorzio dei genitori, decide di intraprendere la carriera di attrice, iniziando così una costellata da importanti interpretazioni ...

