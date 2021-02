Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Torino

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alla Sardegna Arena ildi Di Francesco si prepara ad ospitare ildi Nicola nella sfida delle 20.45. Match fondamentale tra due squadre in piena lotta per la salvezza, e alla ricerca di una vittoria che manca ormai da diverso tempo per entrambe. Proprio i 3 punti domani potrebbero portare vitalità per risalire la china. Le(3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

