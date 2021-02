Lazio | dal 1Â° marzo via alla vaccinazione dei 65enni dai medici di base

Lazio, dal 1° marzo via alla vaccinazione dei 65enni dai medici di base (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal primo marzo partirà la vaccinanzione dei 65enni nel Lazio . E le dosi potranno essere somministrate dai medici di medicina generale (mmg). Il vaccino sarà Astrazeneca, che richiede due dosi, e i ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal primopartirà la vaccinanzione deinel. E le dosi potranno essere somministrate daidina generale (mmg). Il vaccino sarà Astrazeneca, che richiede due dosi, e i ...

nzingaretti : Nel Lazio a questa sera oltre 50.000 over 80 vaccinati su 290.000 circa. Iniziato i vaccini alle Forze dell’Ordine… - Walter14854505 : RT @Agenzia_Ansa: Partiranno dal 1 marzo nel Lazio le vaccinazioni presso i medici di medicina generale #ANSA - Agenzia_Ansa : Partiranno dal 1 marzo nel Lazio le vaccinazioni presso i medici di medicina generale #ANSA - infoitsalute : Lazio, dal 1° marzo via alla vaccinazione dei 65enni dai medici di base - Godot42405938 : Nel Lazio calano i ricoveri sotto i 2.000 numero più basso dal 31 ottobre ed io ancora non sono in scena con qualch… -