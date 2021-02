Infortunati Juve: esami per Chiellini, Pirlo aspetta Cuadrado e Bonucci (Di giovedì 18 febbraio 2021) Infortunati Juve: si ferma anche Chiellini e sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa bianconera Alla lunga lista degli Infortunati della Juve si aggiunge anche Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero ha lasciato il campo alla mezz’ora per un problema al polpaccio. Oggi il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali al J Medical: si teme uno stop di più di due settimane. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Come spiega Tuttosport, sarà giorno di esami anche per Leonardo Bonucci. Il difensore centrale dovrebbe tornare per Juve-Lazio del 6 marzo, data in cui dovrebbe rientrare anche Juan Cuadrado. Il colombiano, fermo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021): si ferma anchee sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa bianconera Alla lunga lista deglidellasi aggiunge anche Giorgio. Il difensore bianconero ha lasciato il campo alla mezz’ora per un problema al polpaccio. Oggi il giocatore verrà sottoposto aglistrumentali al J Medical: si teme uno stop di più di due settimane. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Come spiega Tuttosport, sarà giorno dianche per Leonardo. Il difensore centrale dovrebbe tornare per-Lazio del 6 marzo, data in cui dovrebbe rientrare anche Juan. Il colombiano, fermo ...

romeoagresti : #Juve: la situazione infortunati ?? #Dybala: ottimismo per la convocazione #Ramsey: ottimismo per la convocazione… - romeoagresti : #Juve: la situazione infortunati ?? ?? #Dybala verso la convocazione con il Porto ?? #Ramsey out con il Napoli ??… - Tr0WbacK : RT @Boboj29: Da oggi al 09 Marzo chi e dove 22/02 Juve-Crotone 27/02 Verona-Juve 02/03 Juve-Spezia 06/03 Juve-Lazio 09/03 Juve-Porto Se… - luibow_ : La sentenza di #Khedira: con il suo 'augurio', ieri sera in campo c'erano 10 infortunati + #Chiesa. Serve recuper… - Boboj29 : Da oggi al 09 Marzo chi e dove 22/02 Juve-Crotone 27/02 Verona-Juve 02/03 Juve-Spezia 06/03 Juve-Lazio 09/03 Juve… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati Juve Infortunati Juve: esami per Chiellini, Pirlo aspetta Cuadrado e Bonucci Infortunati Juve: si ferma anche Chiellini e sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa ...

Juve, col Porto una delle più brutte di sempre: colpa di Pirlo, dove può andare una squadra così? ... Cuadrado e Arthur avrebbero portato corsa (l'uno) e tecnica (l'altro ), ma sono infortunati e ... In sintesi resta da soppesare una partitaccia che complica la Champions della Juve. Ora, ammesso che il ...

Infortunati Juventus: le condizioni di Chiellini e de Ligt JMania Infortunati Juve: esami per Chiellini, Pirlo aspetta Cuadrado e Bonucci Infortunati Juve: si ferma anche Chiellini e sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa bianconera Alla lunga lista degli infortunati della Juve si aggiunge anche Giorgio ...

Granada-Napoli, ore 21.00: le probabili formazioni Dopo la vittoria sulla Juventus, il Napoli cerca conferme anche in Europa ... Pochissimi dubbi per Gattuso che tra Covid e infortuni non avrà a disposizione 10 giocatori: Elmas dovrebbe agire insieme ...

: si ferma anche Chiellini e sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa ...... Cuadrado e Arthur avrebbero portato corsa (l'uno) e tecnica (l'altro ), ma sonoe ... In sintesi resta da soppesare una partitaccia che complica la Champions della. Ora, ammesso che il ...Infortunati Juve: si ferma anche Chiellini e sale la lista dei giocatori fuori. Il punto della situazione in casa bianconera Alla lunga lista degli infortunati della Juve si aggiunge anche Giorgio ...Dopo la vittoria sulla Juventus, il Napoli cerca conferme anche in Europa ... Pochissimi dubbi per Gattuso che tra Covid e infortuni non avrà a disposizione 10 giocatori: Elmas dovrebbe agire insieme ...