Europa League 2020-2021: il Granada batte il Napoli con un perentorio 2-0 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Napoli cade a Granada nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2020-2021 e, ora, ha un piede fuori dalla seconda competizione europea. I partenopei, infatti, sono stati sconfitti con un secco 2-0, un risultato molto complicato da ribaltare. Nulla è perduto, ma oggi gli spagnoli hanno dimostrato di essere una squadra di qualità e hanno dominato l'incontro. La partita è iniziata con un Granada a dir poco aggressivo che ha fatto tremare il Napoli già nelle prime fasi del match. Al diciannovesimo il forcing degli spagnoli ha dato i suoi frutti con Yangel Herrera che ha sbloccato il risultato. Appena due minuti più tardi, inoltre, Kennedy ha raddoppiato con un sinistro preciso. Forte dei due goal di margine, il Granada ha ...

