Condannate a due anni le giornaliste bielorusse che filmarono cortei per Bondarenko (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – "Organizzazione e partecipazione ad attività che destabilizzano gravemente la pubblica sicurezza": questo il crimine contenuto nella sentenza con cui la giudice Natalia Buguk ha condannato a due anni di reclusione due giornaliste bielorusse, Katsiaryna Andreyeva e Darya Chultsova. Le due croniste lavorano per la testata Belsat e, come riporta il quotidiano locale 'Belarus Feed', sono state arrestate il 15 novembre scorso a Minsk per aver filmato e trasmesso in streaming quanto avveniva nella piazza dove pochi giorni prima era stato picchiato e ucciso il 31enne Roman Bondarenko. Della sua morte i familiari e le associazioni per i diritti umani hanno accusato le forze di sicurezza. In quel luogo, i manifestanti antigovernativi hanno portato per giorni fiori, candele e bandiere bielorusse per commemorare l'attivista e proseguire la protesta pacifica contro il governo del presidente Aleksander Lukashenko, contro cui il movimento popolare protesta da mesi. Le due reporter avevano filmato anche i momenti in cui gli agenti di polizia sgomberavano e arrestavano i dimostranti.

