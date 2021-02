“Che tempo che fa”: arriva un altro super ospite da Fazio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo Obama annunciato un altro ospite importante Dopo aver ospitato in esclusiva per l’Italia, l’ex Presidente USA, Barack Obama, da Fabio Fazio arriva il filantropo e imprenditore USA, Bill Gates. Uno degli uomini più potenti del mondo arriverà nella trasmissione di Rai Tre, “Che tempo che Fa” che da quando è stata “declassata” nella terza rete ha comunque avuto ottimi ascolti e soprattutto si è dimostrata una trasmissione che offre qualità e informazione. Gates, in questi mesi ha finanziato la ricerca per i vaccini e ha più volte invitato tutti a sottoporsi al vaccino stesso. Leggi anche: Obama a “Che tempo che Fa”: tra aneddoti privati e momenti da presidente Nelle ultime ore la figlia si è anche vaccinata e si è presa gioco, ironicamente, dei negazionisti Purtroppo il vaccino ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo Obama annunciato unimportante Dopo aver ospitato in esclusiva per l’Italia, l’ex Presidente USA, Barack Obama, da Fabioil filantropo e imprenditore USA, Bill Gates. Uno degli uomini più potenti del mondo arriverà nella trasmissione di Rai Tre, “Cheche Fa” che da quando è stata “declassata” nella terza rete ha comunque avuto ottimi ascolti e soprattutto si è dimostrata una trasmissione che offre qualità e informazione. Gates, in questi mesi ha finanziato la ricerca per i vaccini e ha più volte invitato tutti a sottoporsi al vaccino stesso. Leggi anche: Obama a “Cheche Fa”: tra aneddoti privati e momenti da presidente Nelle ultime ore la figlia si è anche vaccinata e si è presa gioco, ironicamente, dei negazionisti Purtroppo il vaccino ...

Pontifex_it : In questo tempo di #conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a c… - CarloCalenda : Nulla di sorprendente nella nascita di un intergruppo M5S-PD-LeU. È una strada scelta consapevolmente da molto temp… - borghi_claudio : Al netto delle prevedibili parentesi euro religiose che tanto non hanno alcun effetto pratico su quanto questo gove… - bimbadiziamara : prossimamente devo fare una pulizia contatti che nessuno si immagina ???? (devo solo trovare il tempo e la voglia) - CheccaMalfoy : RT @ecccalla: 'ho trovato il tempo di farlo ho trovato il coraggio di dirtelo in faccia di dirti che voglio stare tutta la vita con te.' ?… -