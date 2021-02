Biathlon | Hofer | “L’Italia si aspettava una medaglia | ma può succedere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Che ci vuoi fare? Tutta Italia sperava in questaed era proprio lì, dopo che abbiamo condotto la gara insieme ad altre due coppie fino alla fine. Purtroppo sono cose che, come accaduto oggi a Doro, possono capitare perché essere lì a giocarsi lanon è mai facile“. Queste le parole di Lukasal termine della staffetta singola mista dei Mondiali di Pokljuka 2021 di. La coppia azzurra è rimasta in corsa per l’oro fino all’ultima serie al tiro, quando Dorothea Wierer ha mancato l’ultimo bersaglio ed è incappata nel giro di penalità. “Puòa tutti, anche ad una campionessa come Doro che è una grande tiratrice” sottolinea l’altoatesino a Fondo Italia, “come dico sempre la staffetta la vinci e la perdi insieme, non c’è niente altro da dire“. L’amarezza per la ...