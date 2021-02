Bertolacci | «Al Karagumruk progetto importante Avevo paura di sentirmi solo | poi…»

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrearacconta la sua esperienza in Turchia al FatihIn Turchia c’è una squadra dove si è istituita una vera e propria colonia della Serie A. Si tratta della Fatihin cui giocano Viviano, Borini, Biglia,e Castro. E in una intervista a Gianlucadimarzio.com, è statoa raccontare la sua esperienza nella capitale turca. TURCHIA – «Ilmi aveva già cercato in estate, maun paio di offerte dall’Italia che volevo valutare per bene. Qualche mese più tardi, ho chiamato Viviano; mi ha detto che qui si trovava alla grande e così ho accettato la proposta del vicepresidente Serkan. Dopo quasi due mesi a Istanbul, non posso che ringraziarlo per questa opportunità. La città mi piace tanto, il club ha un ...

