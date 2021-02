Atalanta-Napoli | a Bergamo arbitra Di Bello | i precedenti con gli azzurri

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I direttori di gara designati per le partite della 4/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica.(alle 18): arbitro Didi Brindisi; assistenti: Meli-Cecconi; IV uomo: Pasqua; Var: Fabbri; Avar: Tolfo. Didiresse il match di andata tra, terminato 4-1. Questi tutti iin Serie A di Dicon gli-Parma 2-0 il 18 dicembre 2014-Udinese 3-1 l’8 febbraio 2015-Torino 2-1 il 16 gennaio 2016-Chievo 3-1 il 5 febbraio 2016-Chievo 2-0 il 24 settembre ...

Per la partita è stato designato l'arbitro Daniele Doveri mentre Marco Di Bello di Brindisi dirigerà l'altro big match di giornata tradi domenica alle 18. Per Benevento - Roma di ...Perè stato invece selezionato Di Bello. Benevento - Roma a Pairetto, Lazio - Sampdoria a Massa mentre Juventus - Crotone sarà diretta da Marini. Di seguito il quadro completo delle ...A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato ...I direttori di gara designati per le partite della 4/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica. Atalanta-Napoli ...