Apple, scoperto il primo malware in grado di colpire i computer Mac con i nuovi processori M1 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un ricercatore di sicurezza indipendente ha isolato il primo malware nativo dell’Apple Silicon M1, il nuovo processore proprietario del colosso di Cupertino, che sostituisce gli Intel a bordo di MacBook e Mac. L’ex ricercatore della NSA Patrick Wardle ha infatti scoperto l’esistenza di GoSearch22.app, una versione nativa M1 del virus Pirrit, un malware che sembra al momento essere finalizzato alla visualizzazione di annunci pubblicitari ma anche alla raccolta di dati dal browser dell’utente. “Oggi abbiamo confermato che gli alcuni malintenzionati stanno effettivamente creando applicazioni multi-architettura, in modo che il loro codice possa essere eseguito nativamente su sistemi M1”, ha spiegato Wardle in un post sul proprio blog. “L’applicazione GoSearch22 può essere il primo esempio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un ricercatore di sicurezza indipendente ha isolato ilnativo dell’Silicon M1, il nuovo processore proprietario del colosso di Cupertino, che sostituisce gli Intel a bordo di MacBook e Mac. L’ex ricercatore della NSA Patrick Wardle ha infattil’esistenza di GoSearch22.app, una versione nativa M1 del virus Pirrit, unche sembra al momento essere finalizzato alla visualizzazione di annunci pubblicitari ma anche alla raccolta di dati dal browser dell’utente. “Oggi abbiamo confermato che gli alcuni malintenzionati stanno effettivamente creando applicazioni multi-architettura, in modo che il loro codice possa essere eseguito nativamente su sistemi M1”, ha spiegato Wardle in un post sul proprio blog. “L’applicazione GoSearch22 può essere ilesempio ...

