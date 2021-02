Alvino | «Mi piacerebbe solo sentir dire da tutti ‘chiediamo scusa ai tifosi’»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un commento parecchio caustico quello di Carloa Granada-Napoli. Su Twitter scrive che l’unica cosa che gli, stasera, dopo il ko degli azzurri per 2-0, sarebbe che tutta la squadra chiedesseai tifosi. #GranadaNapoli #UEL midastasera una cosa sola “chiediamoai tifosi”.questo! — Carlo(@Carlo) February 18, 2021 L'articolo ilNapolista.

Carloè intervenuto alla trasmissione ardiofonica Radio Gol di Radio Kiss Kiss Napoli: Il Napoli ... Mivedere un Napoli camaleontico, meno rigido nel sistema di gioco. C'è da valutare ...Anche a mese vincesse tutte le gare, ma poi dovrà prendere una strada diversa.' PER ... è il tecnico che sfrutta meglio le sostituzioni: "Basta discutere su Gattuso, pensiamo alla ...Alvino su Twitter: "mi piacerebbe sentir dire da tutti stasera una cosa sola “chiediamo scusa ai tifosi”. Solo questo!" ...Il Napoli esce sconfitto contro il Granada per 2-0 e al ritorno servirà un'impresa per ribaltare il punteggio. Su twitter le parole di Carlo Alvino.