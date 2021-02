“Tutto il mio amore”. GF Vip, messaggio da fuori la casa per Giulia Salemi. A scriverlo è lui, non l’ha mai persa davvero di vista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non sono giorni facili per Giulia Salemi, al centro delle critiche dentro e fuori la casa. Quella che è iniziata lunedì sarà una puntata decisiva per lei. Giulia Salemi è infatti finita al televoto contro Stefania Orlando. Una notizia che non si aspettava al punto di essere vittima di un forte crollo emotivo subito dopo la diretta di lunedì 15 febbraio. Giulia Salemi aveva già reso noto il suo dispiacere in merito. Poi nella notte non ce l’aveva più fatta. Era scoppiata a piangere davanti a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. “Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato e mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni”, aveva detto singhiozzando. Giulia Salemi ha sofferto più ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Non sono giorni facili per, al centro delle critiche dentro ela. Quella che è iniziata lunedì sarà una puntata decisiva per lei.è infatti finita al televoto contro Stefania Orlando. Una notizia che non si aspettava al punto di essere vittima di un forte crollo emotivo subito dopo la diretta di lunedì 15 febbraio.aveva già reso noto il suo dispiacere in merito. Poi nella notte non ce l’aveva più fatta. Era scoppiata a piangere davanti a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. “Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato e mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni”, aveva detto singhiozzando.ha sofferto più ...

corradoformigli : Oggi si è vaccinato mio padre, 89 anni. Ha seguito il percorso delle primule e atteso pochi minuti, con emozione. È… - forumJuventus : Arthur, il professor Pino Capua: “Se tutto va bene recupero in 3/4 settimane. Una patologia fastidiosa e dolorosa,… - borghi_claudio : Anticipo però una cosa. Da qui in avanti, adesso che siamo in gioco, non potrò dirvi tutto. Sapete qual è il mio ob… - rosad24 : RT @corradoformigli: Oggi si è vaccinato mio padre, 89 anni. Ha seguito il percorso delle primule e atteso pochi minuti, con emozione. È st… - satorucals : @Bakugou_cals pERCHÉ URLI?? io sono gojo satoru, il piacere è tutto mio ragazzo -