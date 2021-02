Tra primavera e pioggia fino al 19 febbraio | ecco dove

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che tra mercoledì 17 e venerdì 19 l’Italia sarà sostanzialmente divisa in due: il Sud e il versante adriatico del Centro potranno godere di un quadro meteo-climatico discreto, anche gradevole, caratterizzato da un’ulteriore, seppur contenuta, crescita dei termometri, con temperature massime che potranno raggiungere punte di 16-17 gradi e un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Il Nord e il settore centrale tirrenico, invece, dovranno ancora fare i conti con un tempo grigio e umido, con il ritorno anche di qualche banco di nebbia su diversi tratti della Val Padana, situazione peraltro non così sorprendente in questo periodo dell’anno: su queste aree il clima si manterrà un pochino meno mite rispetto al resto del Paese, stante una minore incisività dell’irraggiamento solare che ostacolerà l’aumento termico. Mercoledì 17: al Nord, nubi anche ...

