Sky: formazione obbligata per il Napoli contro il Granada (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le tante assenze non lasciano molto margine di scelta per Gennaro Gattuso, in vista della partita di Europa League di domani contro il Granada. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli si schiererà col 4-2-3-1, con Meret in porta; la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo la coppia inedita formata da Lobotka e Fabian Ruiz, con Politano, Elmas e Insigne alle spalle di Osimhen. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le tante assenze non lasciano molto margine di scelta per Gennaro Gattuso, in vista della partita di Europa League di domaniil. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilsi schiererà col 4-2-3-1, con Meret in porta; la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui. A centrocampo la coppia inedita formata da Lobotka e Fabian Ruiz, con Politano, Elmas e Insigne alle spalle di Osimhen. L'articolo ilsta.

sanapurcella : RT @MilanPress_it: Tanti cambi per Pioli in vista di domani ?? - napolista : Sky: formazione obbligata per il Napoli contro il Granada Gli azzurri devono fare i conti con tanti indisponibili e… - gab72boa : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, la probabile formazione in E. League: Donnarumma, Romagnoli, Theo e Bennacer le uniche conferme da Spezia htt… - genovesergio76 : RT @SkySport: Milan contro la Stella Rossa, Pioli ne cambia 7: le news di formazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Modugno: 'Con il Granada l'unico centravanti vero sarà Osimhen, a centrocampo potrebbero esserci Fabian e Lobotka… -