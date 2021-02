Senato, ampia fiducia al governo di Mario Draghi: 262 i “Sì” e solo 40 i “No” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovo governo del premier Mario Draghi ha ottenuto un’ampia fiducia al Senato, la sera del 17 febbraio. Sono stati 262 i voti a favore, 40 i contrari e 2 gli astenuti. Fra i voti contro anche quelli di 15 Senatori appartenenti al Movimento Cinque Stelle, a dimostrazione del fatto che la spinta di Grillo e dell’ala governista dei pentastellati per Draghi ha creato lacerazioni. “Grazie della stima, ora servono i fatti” Draghi ha presentato in Senato il suo programma al mattino poi si è svolto un lungo dibattito, con gli interventi di molti Senatori e infine le dichiarazioni di voto. “Vi ringrazio per la stima che avete dimostrato ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovodel premierha ottenuto un’al, la sera del 17 febbraio. Sono stati 262 i voti a favore, 40 i contrari e 2 gli astenuti. Fra i voti contro anche quelli di 15ri appartenenti al Movimento Cinque Stelle, a dimostrazione del fatto che la spinta di Grillo e dell’ala governista dei pentastellati perha creato lacerazioni. “Grazie della stima, ora servono i fatti”ha presentato inil suo programma al mattino poi si è svolto un lungo dibattito, con gli interventi di moltiri e infine le dichiarazioni di voto. “Vi ringrazio per la stima che avete dimostrato ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti ...

