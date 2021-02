Sanremo 2021, primo caso di Covid tra i Big: positivo il Biondo degli Extraliscio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Extraliscio e Davide Toffolo Arginate le difficoltà iniziali e adottati tutti i protocolli previsti, il Festival di Sanremo 2021 regista il primo caso di Covid tra i Big in gara. Si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band romagnola che gareggia insieme a Davide Toffolo con la canzone Bianca, luce, nera. Il Biondo (così viene chiamato Conficconi) ha effettuato il tampone presso il Green dell’Ariston, locale allestito per l’occasione nei pressi del teatro, dove avvengono tutti i controlli sanitari necessari prima delle prove. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio, la tornata di test antigenici ha riscontrato un caso di positività: quello, per l’appunto, del musicista ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 febbraio 2021)e Davide Toffolo Arginate le difficoltà iniziali e adottati tutti i protocolli previsti, il Festival diregista ilditra i Big in gara. Si tratta di Moreno Conficconi, la band romagnola che gareggia insieme a Davide Toffolo con la canzone Bianca, luce, nera. Il(così viene chiamato Conficconi) ha effettuato il tampone presso il Green dell’Ariston, locale allestito per l’occasione nei pressi del teatro, dove avvengono tutti i controlli sanitari necessari prima delle prove. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 febbraio, la tornata di test antigenici ha riscontrato undi positività: quello, per l’appunto, del musicista ...

trash_italiano : #Sanremo2021, un membro degli Extraliscio positivo al covid: isolamento per lui e per la band - repubblica : Sanremo: Conficconi (Extraliscio) primo positivo al Covid tra i Big - Gazzetta_it : #Amadeus: '#Ibra lo temo solo nel derby! A #Sanremo farà divertire. E si allenerà' - LEuropazziaNEWS : Sanremo 2021: Gli ospiti del festival di Sanremo 2021 serata per serata - arual812 : @Sanremo_2021 Con Clementino-Gabbani fu reso noto che entrambi volevano fare la cover di 'Svalutation' (non ricordo… -