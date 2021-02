S.O.S. Gatto, la recensione: Storie di dedizione e coraggio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La recensione di S.O.S. Gatto, il documentario disponibile on demand che racconta gli sforzi di chi mette la propria vita al servizio del salvataggio felino. Emozioni contrastanti ci animano mentre iniziamo a scrivere la recensione di S.O.S. Gatto, il documentario firmato da Rob Fruchtman e Steve Lawrence disponibile on demand dal 17 febbraio, in occasione della Festa mondiale del Gatto, distribuito da Wanted Cinema con il patrocinio dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA): da una parte c'è il disagio che può provare un amante degli animali nel vedere la complessa situazione tratteggiata dal documentario; dall'altra la speranza evocata dal lavoro incessante e pieno di sacrifici dei volontari seguiti dagli autori del film per le strade di New York per raccontare la difficile situazione in cui versa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladi S.O.S., il documentario disponibile on demand che racconta gli sforzi di chi mette la propria vita al servizio del salvataggio felino. Emozioni contrastanti ci animano mentre iniziamo a scrivere ladi S.O.S., il documentario firmato da Rob Fruchtman e Steve Lawrence disponibile on demand dal 17 febbraio, in occasione della Festa mondiale del, distribuito da Wanted Cinema con il patrocinio dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA): da una parte c'è il disagio che può provare un amante degli animali nel vedere la complessa situazione tratteggiata dal documentario; dall'altra la speranza evocata dal lavoro incessante e pieno di sacrifici dei volontari seguiti dagli autori del film per le strade di New York per raccontare la difficile situazione in cui versa ...

