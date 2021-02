Oggi in tv, tutta la programmazione di mercoledì 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) mercoledì 17 febbraio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 si festeggeranno i 25 anni di Porta a Porta con una seconda serata ricca di ospiti, interviste e ricordi speciali. Sarà invece la miniserie L’amore strappato ad intrattenere il pubblico di Canale 5. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 la serata comincia con una puntata lunga dei Soliti Ignoti – Il ritorno condotta da Amadeus. A seguire, alle 22.20, una puntata speciale di Porta a Porta in occasione del 25esimo compleanno del programma di Bruno Vespa che, da un quarto di secolo, racconta la politica e gli avvenimenti più importanti del panorama nazionale ed internazionale. Su Rai 2 va in onda la 4ª puntata del docu-reality La Caserma. Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)17: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 si festeggeranno i 25 anni di Porta a Porta con una seconda serata ricca di ospiti, interviste e ricordi speciali. Sarà invece la miniserie L’amore strappato ad intrattenere il pubblico di Canale 5. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 la serata comincia con una puntata lunga dei Soliti Ignoti – Il ritorno condotta da Amadeus. A seguire, alle 22.20, una puntata speciale di Porta a Porta in occasione del 25esimo compleanno del programma di Bruno Vespa che, da un quarto di secolo, racconta la politica e gli avvenimenti più importanti del panorama nazionale ed internazionale. Su Rai 2 va in onda la 4ª puntata del docu-reality La Caserma. Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di ...

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi nel 1564 Galileo Galilei. Nel 1592 fu indicato al prestigioso Studio di Padova, vacante la cattedra… - lucasofri : Per chi leggesse solo i titoli, come facciamo in molti, tutta la sostanza della titolazione di oggi su 'Salvini att… - UniPadova : ?? Buon compleanno #GalileoGalilei! Oggi è l’anniversario della nascita di uno degli studiosi più importanti della… - pvsassone : RT @Helliot_Spencer: Oggi Draghi andrà in #Senato per ottenere la fiducia dai partiti. E la otterrà. Tra qualche tempo gli stessi partiti… - deboradebbydeb : Ora on air 'W FM Nuova Radio Web, tutta musica italiana' Oggi in diretta telefonica ci sarà Sandro Piccinini.… -