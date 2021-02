Michael Jordan dona 10 milioni per costruire due ospedali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gesto di generosità dell’ex stella NBA Michael Jordan spegne oggi 58 candeline e si rende protagonista di un bel gesto di solidarietà. Siamo in un momento storico in cui il settore della sanità, per forza di cose è diventato di vitale importanza non solo in Italia ma ovunque. L’ex stella dei Chicago Bulls (recentemente di nuovo sulla cresta dell’onda grazie al documentario Netflix “The Last Dance”) ha donato 10 milioni di dollari per l’apertura di due cliniche in North Carolina. Precisamente dovrebbero aprire nel 2022 a Wilmington, città natale dell’ex campione NBA. Tutti dovrebbero avere accesso – spiega – a servizi sanitari di qualità a prescindere da dove vivono e dall’assicurazione sanitaria. Leggi anche: “The Last Dance”: il documentario sui Chicago Bulls e Michael ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Gesto di generosità dell’ex stella NBAspegne oggi 58 candeline e si rende protagonista di un bel gesto di solidarietà. Siamo in un momento storico in cui il settore della sanità, per forza di cose è diventato di vitale importanza non solo in Italia ma ovunque. L’ex stella dei Chicago Bulls (recentemente di nuovo sulla cresta dell’onda grazie al documentario Netflix “The Last Dance”) hato 10di dollari per l’apertura di due cliniche in North Carolina. Precisamente dovrebbero aprire nel 2022 a Wilmington, città natale dell’ex campione NBA. Tutti dovrebbero avere accesso – spiega – a servizi sanitari di qualità a prescindere da dove vivono e dall’assicurazione sanitaria. Leggi anche: “The Last Dance”: il documentario sui Chicago Bulls e...

Agenzia_Ansa : La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l'apertura di due strutture sanitarie in North Car… - _thePrince7 : Tanti auguri al più grande di sempre: Michael. Jeffrey. Jordan. ???? #GOAT #MichaelJordan #otnba - Stefano_Steve85 : @Fede_Campa1 Diciamo che 'come Michael jordan che schiaccia' non ci sarà mai nulla neanche di avvicinabile - ilMartedi : Qui per dire che Michael MJ Jordan è un acquario. - la_staxy : RT @Andre_Inter4: Buon compleanno al più forte di sempre, sua Maestà Michael Jordan ?? -