Incidente mortale a Teramo | una giovane donna perde la vita

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La tragedia sulla Statale in direzione di Pineto, dove si è verificato il graveche ha portato alla morte una venticinquenne. Si chiamava Ariana Husejnovic la ragazza di 25 anni morta in uno scontro fatale mentre si dirigeva sulla Statale direzione del comune di Pineto, in provincia di. Lo scontro ha portato il ribaltamento della vettura sulla quale laviaggiava, causandone il decesso. La, di origine straniera, viaggiava verso casa con la sua Pegeaut206 , essendo residente a Silvi Marina, quando lo scontro con un’altra vettura guidata da un 34enne ne ha causato il ribaltamento. Anche l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per essere curato. Sul posto le indagini sono già aperte per cercare di comprendere meglio la dinamica dell’. LEGGI ...

GigliutoR : Mercoledì 24 si svolgerà un 'importante udienza per @BabbodiGiovann1 e la sua famiglia. Si deciderà se archiviare i… - RSInews : Incidente mortale a Klosters Un meccanico di 40 anni è morto mentre stava riparando un rampa di carico. Inchiesta s… - IlBacodaSeta : Nella tarda mattinata di oggi 17 febbraio un drammatico incidente ha visto la morte di una signora, sembra della cl… - mitsouko1 : E veloce. Vedrete che Ferrari, ci ha appioppato il nwo! Apposta x fare un incidente mortale collettivo dell’Italia - FlorentinaTapuc : Pineto. Incidente mortale vicino -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

ForlìToday

stradalequesta mattina a Villa Perosa, in via Nazionale. Un motociclista di 27 anni, T. A. residente a Pinerolo e originario dell'Ucraina, è deceduto nello scontro con una Panda ...alle 11.30 a Lugagnano di Sona (Verona). Una donna di 72 anni. per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto in via Bussolengo, all'altezza dell'agriturismo ...La tragedia sulla Statale in direzione di Pineto, dove si è verificato il grave incidente che ha portato alla morte una venticinquenne.VIGONZA - Incidente mortale sul lavoro verso le 15 di oggi a Vigonza. Un operaio di una ditta del luogo è caduto mentre stava lavorando ed è morto. Sul posto i carabinieri ...