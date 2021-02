TV7Benevento : **Governo: mozione maggioranza in due righe, fiducia a Draghi**... - condorbox : Mozione di maggioranza stringata, esprime fiducia a governo #news - Bianca34874951 : RT @TgLa7: #Governo: vertice capigruppo maggioranza su mozione fiducia - giornaleradiofm : Mozione di maggioranza stringata, esprime fiducia a governo: (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Al termine della riunione fra… - benny_bove : RT @TgLa7: #Governo: vertice capigruppo maggioranza su mozione fiducia -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo mozione

Agenzia ANSA

Preoccupato dalla sfida da non sbagliare alnazionale, sconquassato a livello locale. Dalla sua Genova, il suo Pd, l'ex senatore Carlo ...del gruppo dem in Comune a Genova sullache ha ...Al termine della riunione fra i capigruppo al Senato, la maggioranza che sostiene ilDraghi ha sottoscritto una risoluzione unica che depositerà in aula alla ripresa della discussione sulla fiducia. Firmata dai sei capigruppo di Pd, M5s, Leu, Iv, Lega e FI in ordine di ...(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Al termine della riunione fra i capigruppo al Senato, la maggioranza che sostiene il governo Draghi ha sottoscritto una risoluzione unica che depositerà in aula alla ripresa de ...Oggi Mario Draghi chiederà e otterrà la fiducia in Senato: nel suo discorso - il primo rivolto al Paese - delineerà il suo programma, tra piano vaccinale e recovery plan ...