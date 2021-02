Governo | le citazioni di Draghi | Cavour e Papa Francesco

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La prima citazione di Mario, oggi in Senato per il discorso prima del voto di fiducia al, è pere le riforme. “Le riforme compiute a tempo, invece d’indebolire l’autorità, la rafforzano”, sono le parole richiamate dal premier , in un passaggio, all’inizio, del suo intervento in Aula. Il riferimento è alla frase di Camillo Benso Conte diche disse, da deputato del Regno, in Aula il 6 marzo del 1850 tra gli applausi della sinistra: “Vedete, o signori, come le riforme compiute a tempo, invece d’indebolire l’autorità, la rafforzano, invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono all’impotenza”, citando, poco dopo, le riforme fatte in Gran Bretagna, negli anni precedenti, a partire dalle leggi sull’emancipazione e sulla legge elettorale. Poi, sul ...

