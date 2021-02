**Giustizia: proposte Lettera 150, ‘commissione bicamerale inchiesta e riforma sistema in 4 punti’** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Una commissione bicamerale d’inchiesta dotata legislativamente dei medesimi poteri della Magistratura inquirente sul fenomeno delle correnti e soprattutto sugli episodi di condizionamento delle decisioni del Csm avvenuti in questi anni particolarmente per le nomine degli uffici direttivi; ed una riforma del sistema giudiziario in quattro punti a partire dal funzionamento del Csm per superare il caso Palamara. Sono le proposte degli accademici e magistrati del Think Tank Lettera 150 che affermano in una lunga relazione: “La magistratura inquirente penale (e in parte anche quella giudicante) ha acquisito un potere esorbitante e improprio nei confronti degli altri poteri dello Stato anche oltre ai due tradizionali. Con la semplice apertura di una ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Una commissioned’dotata legislativamente dei medesimi poteri della Magistratura inquirente sul fenomeno delle correnti e soprattutto sugli episodi di condizionamento delle decisioni del Csm avvenuti in questi anni particolarmente per le nomine degli uffici direttivi; ed unadelgiudiziario in quattro punti a partire dal funzionamento del Csm per superare il caso Palamara. Sono ledegli accademici e magistrati del Think Tank150 che affermano in una lunga relazione: “La magistratura inquirente penale (e in parte anche quella giudicante) ha acquisito un potere esorbitante e improprio nei confronti degli altri poteri dello Stato anche oltre ai due tradizionali. Con la semplice apertura di una ...

