Gattuso: “Granada una spagnola atipica. Assenze? Sarà difficile ma nessun alibi, guardiamo avanti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Granada in Europa League: “Contro la Juventus abbiamo ottenuto una vittoria importante e sofferta, siamo in grandissima emergenza e domani Sarà una gara molto difficile contro una squadra spagnola atipica, molto difficile da affrontare. Non siamo venuti qua in vacanza, abbiamo speso tanto e dovremo spendere tanto anche domani. Sarà difficile ma nessun alibi e guardiamo avanti. Non dovremo sottovalutare l’avversario ma non lo faremo, ci verranno addosso e servirà un calcio propositivo da parte nostra”. Se sia tranquillo: “Non si può essere sereni quando ti mancano 10 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli, Rino, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro ilin Europa League: “Contro la Juventus abbiamo ottenuto una vittoria importante e sofferta, siamo in grandissima emergenza e domaniuna gara moltocontro una squadra, moltoda affrontare. Non siamo venuti qua in vacanza, abbiamo speso tanto e dovremo spendere tanto anche domani.ma. Non dovremo sottovalutare l’avversario ma non lo faremo, ci verranno addosso e servirà un calcio propositivo da parte nostra”. Se sia tranquillo: “Non si può essere sereni quando ti mancano 10 ...

