Francesco Renga all’Ariston con il brano “Quando trovo te”

Dopo trent'anni dalla sua prima apparizione sul palco dell'Ariston con i Timoria, il cantautore Francesco Renga è pronto ad affrontare il Festival di Sanremo per la nona volta. Francesco parla dell'evento come di qualcosa di estremamente importante per lui, soprattutto in conseguenza allo stop del mondo dello spettacolo a causa del covid-19.Tornare ad una "normalità, sinonimo di felicità" è per Renga fondamentale in questo momento e Sanremo sarà finalmente sinonimo di ripartenza. Il brano con cui Renga affronterà il 71° Festival di Sanremo si intitola Quando trovo te: "Lo sguardo dei miei figli, il profumo di casa (…) ricordi che teniamo nascosti per non svilirli nella quotidianità sbagliata di tutti i giorni".

