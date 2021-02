Effetto vaccino: dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari in un mese (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccini Covid: buone notizie dall’Istituto Superiore di Sanità sull’efficacia dei vaccini anti-Covid tra gli operatori sanitari. Il numero di contagi tra medici, infermieri e altri operatori della sanità è dimezzato rispetto a prima dell’inizio della campagna vaccinale. Cala notevolmente anche la percentuale di operatori sanitari sul totali dei nuovi contagiati. Ma attenzione: il trend va confermato, avverte l’Iss. >> Covid, varianti diffuse in Italia: si lavora alla stretta nei weekend Vaccini Covid: dimezzati i contagi tra i sanitari Lo dimostra il rapporto EpiCentro dell’Istituto superiore di Sanità, pubblicato sul sito dell’Iss: il numero di operatori sanitari che hanno ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vaccini Covid: buone notizie dall’Istituto Superiore di Sanità sull’efficacia dei vaccini anti-Covid tra gli. Il numero ditra medici, infermieri e altridella sanità è dimezzato rispetto a prima dell’inizio della campagna vaccinale. Cala notevolmente anche la percentuale disul totali dei nuoviati. Ma attenzione: il trend va confermato, avverte l’Iss. >> Covid, varianti diffuse in Italia: si lavora alla stretta nei weekend Vaccini Covid:tra iLo dimostra il rapporto EpiCentro dell’Istituto superiore di Sanità, pubblicato sul sito dell’Iss: il numero diche hanno ...

RBoattini : RT @DrMCecconi: 50 giorni dal vaccino e sto ancora benissimo. L'unico effetto collaterale ormai permanente è il desiderio che ci siano vacc… - fgraniglia : RT @DrMCecconi: 50 giorni dal vaccino e sto ancora benissimo. L'unico effetto collaterale ormai permanente è il desiderio che ci siano vacc… - Brezzamarina_ : @curioso_molto @graziosafuriosa Purtroppo non tutti sono così fortunati. Io ho perso amici giovani. Non ho avuto al… - iduxking : @robersperanza Caro Roberto, aprovate #SputnikV subito, vaccino fatto alla vecchia scuola con #COVID19 inattivo, ef… - lana_carlotta : La Madonna ci invita a essere ligi con la pandemia perché essendosi modificata c'è il rischio che il vaccino non fa… -