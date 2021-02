Champions League, prime bozze di modifiche dell’UEFA: dal 2024 cento partite in più (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Presentata la prima bozza di modifica della Champions League L’obiettivo è chiaro: evitare la creazione della SuperLega. E in quest’ottica che la Champions League si prepara a cambiare pelle con le prime bozze di modifica presentate oggi dalla stessa UEFA per convincere i top club a non disperdersi. A cambiare, sottolinea Repubblica, sarà il numero delle partecipanti con le attuali 32 che diventeranno 36 e i gironi che non saranno più otto, ma sarà unico. “Per 32 delle 36 partecipanti il metodo di ingresso dovrebbe restare quello odierno: per le altre quattro si potrebbe tener conto del ranking storico. Le squadre sarebbero divise in quattro fasce: le prime otto andrebbero direttamente agli ottavi, poi spareggi dal nono al 24° posto per decidere le altre ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Presentata la prima bozza di modifica dellaL’obiettivo è chiaro: evitare la creazione della SuperLega. E in quest’ottica che lasi prepara a cambiare pelle con ledi modifica presentate oggi dalla stessa UEFA per convincere i top club a non disperdersi. A cambiare, sottolinea Repubblica, sarà il numero delle partecipanti con le attuali 32 che diventeranno 36 e i gironi che non saranno più otto, ma sarà unico. “Per 32 delle 36 partecipanti il metodo di ingresso dovrebbe restare quello odierno: per le altre quattro si potrebbe tener conto del ranking storico. Le squadre sarebbero divise in quattro fasce: leotto andrebbero direttamente agli ottavi, poi spareggi dal nono al 24° posto per decidere le altre ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League: Siviglia - Borussia Dortmund LIVE Commenta per primo Il Siviglia attende il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli andalusi hanno un Papu Gomez in più nel motore, arrivato a gennaio e già decisivo in Liga ; i gialloneri, invece, non se la passano bene in Bundesliga : una sola vittoria nelle ...

Porto - Juve dalle 21 diretta live. Formazioni: gioca Kulusevski con Ronaldo, Morata in panchina Estádio do Dragão Best goal scored here? - - UEFA Champions League

Champions League, ottavi di finale: vincono PSG e Liverpool QUOTIDIANO.NET Champions League: andata ottavi finale, Porto-Juventus Delusa dalla sconfitta in campionato con il Napoli, la Juventus punta domani alla vittoria contro il Porto per lanciarsi verso i quarti di finale della Champion ...

Porto-Juventus, le formazioni ufficiali Alle 21 si gioca Porto-Juventus, ottavi di finale della Champions League. Queste le formazioni ufficiali: Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, ...

