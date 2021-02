"Brennero, 40 chilometri di coda per un tampone". Grido d'allarme degli autotrasportatori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - " Quaranta chilometri di coda , 40 chilometri!!! Parliamo di ore d'attesa per i tir fermi al Brennero , è una cosa assurda, che rallenta il nostro lavoro e ingenera costi ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 febbraio 2021 - " Quarantadi, 40!!! Parliamo di ore d'attesa per i tir fermi al, è una cosa assurda, che rallenta il nostro lavoro e ingenera costi ...

DCatellani : RT @qn_giorno: 'Brennero, 40 chilometri di coda per un tampone'. Grido d'allarme degli autotrasportatori - qn_giorno : 'Brennero, 40 chilometri di coda per un tampone'. Grido d'allarme degli autotrasportatori - Pippobeta : RT @Corriere: Tamponi ai camionisti: quaranta chilometri di coda, caos Brennero - davide_schroeer : 'Vienna preoccupata dalla variante sudafricana'... vedrete quando ci sarà l'inflazione venezuelana... - RapidtestsEU : RT @messveneto: Test rapidi per i camionisti che devono andare in Germania: al Brennero 40 chilometri di tir in coda, mezzi deviati verso T… -