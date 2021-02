Auto elettriche - Forme classiche, cuore a batteria (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è voglia di grandi classici, anche nel mondo della mobilità a batterie. Delle rivisitazioni moderne abbiamo già parlato; ora, invece, è giunto il momento di approfondire il tema delle riconversioni elettriche di veri modelli del passato. Come sappiamo, è oggi possibile dotare vecchi veicoli di powertrain a elettroni, anche se non si tratta di semplici retrofit: piuttosto, i lavori riguardano repliche, continuation series e restomod. Bavarese e croata. La storia della Rimac prende il via con il restomod di una BMW Serie 3 E30 dal motore fuso. La conversione elettrica della vettura avviene in un garage e nasce dalla collaborazione tra Mate Rimac e l'ingegnere Igor Pongrac, oggi capo della produzione nell'azienda fondata dal sodale. Più volte modificata, nel 2012 l'Auto conquisterà diversi record nella propria categoria, come il quarto di miglio in soli ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 febbraio 2021) C'è voglia di grandi classici, anche nel mondo della mobilità a batterie. Delle rivisitazioni moderne abbiamo già parlato; ora, invece, è giunto il momento di approfondire il tema delle riconversionidi veri modelli del passato. Come sappiamo, è oggi possibile dotare vecchi veicoli di powertrain a elettroni, anche se non si tratta di semplici retrofit: piuttosto, i lavori riguardano repliche, continuation series e restomod. Bavarese e croata. La storia della Rimac prende il via con il restomod di una BMW Serie 3 E30 dal motore fuso. La conversione elettrica della vettura avviene in un garage e nasce dalla collaborazione tra Mate Rimac e l'ingegnere Igor Pongrac, oggi capo della produzione nell'azienda fondata dal sodale. Più volte modificata, nel 2012 l'conquisterà diversi record nella propria categoria, come il quarto di miglio in soli ...

