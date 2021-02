Alan Friedman: non verrà più ospitato in Rai (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A comunicare la decisione il direttore di Rete, Stefano Coletta Le frasi di Alan Friedman su Melania Trump, all’indomani dell’insediamento di Joe Biden come nuovo presidente USA, sono state fatali al giornalista americano. L’espressione usata per l’ex first lady (pronunciata a “Uno Mattina”), al limite del sessismo e sicuramente poco elegante, gli costerà care come ha detto il direttore di rete, Stefano Coletta. Ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più – ha dichiarato nel corso della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai – Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di Amore criminale, sono stato curatore come capo progetto di Chi l’ha visto. Cronache di diverso spessore che non mi possono non ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A comunicare la decisione il direttore di Rete, Stefano Coletta Le frasi disu Melania Trump, all’indomani dell’insediamento di Joe Biden come nuovo presidente USA, sono state fatali al giornalista americano. L’espressione usata per l’ex first lady (pronunciata a “Uno Mattina”), al limite del sessismo e sicuramente poco elegante, gli costerà care come ha detto il direttore di rete, Stefano Coletta. Ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più – ha dichiarato nel corso della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai – Chiunque abbia lavorato con me sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di Amore criminale, sono stato curatore come capo progetto di Chi l’ha visto. Cronache di diverso spessore che non mi possono non ...

