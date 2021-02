“Variante inglese? Bastano il vaccino e le zone a colori”. Parola di Ippolito (Spallanzani) (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Contro le varianti del coronavirus niente lockdown – le zone a colori funzionano – così come funzionano i vaccini: Parola di Giuseppe Ippolito. Il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico è un’altra autorevole voce fuori dal coro dei catastrofisti e degli allarmisti alla Ricciardi. Secondo Ippolito infatti i vaccini funzionano e bisogna insistere su questa strada. Insieme al sistema della mappa a colori per le chiusure per far fronte alla maggiore contagiosità delle varianti. Ippolito (Spallanzani): “Il vaccino funziona” In una intervista al Corriere della Sera, Ippolito spiega che “i dati che arrivano da Israele dimostrano ogni giorno di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Contro le varianti del coronavirus niente lockdown – lefunzionano – così come funzionano i vaccini:di Giuseppe. Il direttore scientifico dellodi Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico è un’altra autorevole voce fuori dal coro dei catastrofisti e degli allarmisti alla Ricciardi. Secondoinfatti i vaccini funzionano e bisogna insistere su questa strada. Insieme al sistema della mappa aper le chiusure per far fronte alla maggiore contagiosità delle varianti.): “Ilfunziona” In una intervista al Corriere della Sera,spiega che “i dati che arrivano da Israele dimostrano ogni giorno di ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - emenietti : con quasi il 18 per cento di prevalenza della 'variante inglese' litighiamo sugli impianti sciistici, ok ?? - _Khassia_ : RT @FmMosca: La Svizzera risponde a #Ricciardi “Non ci sono prove scientifiche a suffragio della Sua tesi, tesi dove afferma che l’apertur… - esterbaum : RT @P_M_1960: Per Vespignani tra 15 giorni la variante inglese sarà prevalente e il Sars-corv2 con la nuova variante diverrà un solo ceppo.… -