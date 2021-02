Umbria, ancora chiusi nidi e asili. "Rischio focolai per le varianti" (Di martedì 16 febbraio 2021) Francesca Angeli Sì al ricorso della Regione contro la sospensiva Tar Caos per nidi e materne in Umbria che aprono e richiudono a colpi di carta bollata. Ieri la decisione del Consiglio di Stato che, ribaltando la precedente sentenza del Tar, ha confermato con decreto «l'efficacia della sospensione di tutti i servizi, pubblici e privati, socioeducativi per la prima infanzia fino a 36 mesi e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie disposta dalla Regione Umbria sino al 21 febbraio». Tutta colpa delle varianti, soprattutto quella inglese, e della risalita della curva epidemica che ha avuto come conseguenza il lockdown per alcune aree dell'Umbria che, per correre ai ripari, il 6 febbraio scorso con un'ordinanza ha chiuso tutte le scuole. Ma va ricordato che in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Francesca Angeli Sì al ricorso della Regione contro la sospensiva Tar Caos pere materne inche aprono e richiudono a colpi di carta bollata. Ieri la decisione del Consiglio di Stato che, ribaltando la precedente sentenza del Tar, ha confermato con decreto «l'efficacia della sospensione di tutti i servizi, pubblici e privati, socioeducativi per la prima infanzia fino a 36 mesi e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie disposta dalla Regionesino al 21 febbraio». Tutta colpa delle, soprattutto quella inglese, e della risalita della curva epidemica che ha avuto come conseguenza il lockdown per alcune aree dell'che, per correre ai ripari, il 6 febbraio scorso con un'ordinanza ha chiuso tutte le scuole. Ma va ricordato che in ...

