Sci Alpino | Team Event Mondiali Cortina 2021 | start list | pettorali e italiani in gara

(Di martedì 16 febbraio 2021) La, ie gliindeldeidi scididi mercoledì 17 febbraio. La squadra italiana guidata da Roberto Lorenzi partirà per terza dopo Svizzera ed Austria e sarà composta da Nadia Delago, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti. Ecco l’elenco completo: 1 SUI – SwitzerlandLeader : PRENN Alois 512381 11 516280 HOLDENER Wendy F 1993 12 516562 RAST Camille F 1999 13 516394 SUTER Jasmina F 1995 15 512274 BISSIG Semyel M 1998 16 512203 NEF Tanguy M 1996 17 512138 SIMONET Sandro M 1995 2 AUT – AustriaLeader : PUELACHER Andreas 54569 21 56217 ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - Gazzetta_it : #Cortina 2021, gigante parallelo: #MartaBassino è d’oro! - sportface2016 : Tabellone #TeamEvent Mondiali #Cortina2021: ecco tutti gli abbinamenti - sportface2016 : #SciAlpino, #TeamEvent Mondiali #Cortina2021: start list, pettorali e italiani in gara -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Alpino

OA Sport

I Mondiali didi Cortina 2021 sono partiti molto prima che il cancelletto di partenza si aprisse. Organizzare il primo evento sportivo globale durante le pandemia , nonostante le porte ...In questi mesi abbiamo ascoltato tutti i rappresentanti di categoria di tutto l'arcoe anche ... sulla decisione del ministro Roberto Speranza di chiudere gli impianti dae di rinviare, ...Tabellone Team Event Mondiali Sci Alpino Cortina 2021: ecco tutti gli abbinamenti della competizione di mercoledì 17 febbraio.Dopo la trionfale giornata odierna, con l'oro azzurro di Marta Bassino, i Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, entrano nel vivo della seconda settimana e vedranno disputarsi domani il ...