Sci alpino, Federica Brignone: "Gara indecente, è ingiusto. Avevo dato più di 5 decimi a Bassino!" (Di martedì 16 febbraio 2021) Federica Brignone è l'altra faccia della medaglia per l'Italia in una giornata densa di emozioni ai Mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo. Se Marta Bassino ha festeggiato il primo oro della carriera in una rassegna iridata, imponendosi in parallelo a pari merito con l'austriaca Katharina Liensberger, la valdostana è invece stata eliminata ai quarti di finale proprio dalla compagna di squadra. Ricordiamo il regolamento della Gara. Nel corso della prima manche il ritardo di un'atleta non può andare oltre i 50 centesimi. Dunque il cronometro si ferma mezzo secondo dopo che la prima sciatrice ha tagliato il traguardo, anche se l'avversaria giunge, per esempio, a 2? o addirittura non porta a termine la manche. Oggi l'Olympia delle Tofane presentava due piste molto diverse tra loro, con la rossa che consentiva delle ...

